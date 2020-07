Brennendes Windrad in Rein in Taufers – VIDEO

Rein in Taufers – Um 10.20 Uhr des heutigen Vormittages musste die Freiwillige Feuerwehr Rein aufgrund eines Brandes auf der Windkraftanlage oberhalb vom Gasthof Pichlerhof in Rein ausrücken.

Aufgrund der starken Regenfälle in den Morgenstunden waren die steilen und aufgeweichten Anfahrtswege zum brennenden Objekt nur durch Einsatz von Schneeketten zu bewältigen.

Dennoch konnte die Windkraftanlage rasch gekühlt und das Feuer schließlich gelöscht werden, nachdem zuvor der Gefahrenbereich im Umkreis des brennenden Windrades weiträumig abgesperrt worden war.

An der Windkraftanlage entstand ein großer Sachschaden, Personen kamen dabei keine zu Schaden. DIe Ursache des Brandes ist bislang noch nicht geklärt.

#EINSATZINFO: FF Rein in Taufers – 11.07.20 – 10:19 – Alarmstufe 1 – Brand einer Windkraftanlage in Rein in Taufers #Infointervento: VVF Riva di Tures – 11.07.20 – 10:19 – a fuoco il motore di un aerogeneratore pic.twitter.com/hGM94t0QY6

— LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 11, 2020