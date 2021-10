Brenner: Polizei verhaftet 42-Jährigen im Zug

Brenner – Vor dem G20-Gipfel in Rom verschärft die Polizei die Kontrollen am Brenner.

Am Donnerstagvormittag wurde im Zug der 42-jährige Italiener G. A. verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Der Mann war in einem Eurocity von München in Richtung Verona unterwegs. Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft von Rom vor. Er muss wegen mehrerer Vergehen eine Haftstrafe von zwei Jahren und 16 Tagen abbüßen. Außerdem war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt worden.

Die Polizei hat an der Grenze außerdem drei Inder ohne Aufenthaltsgenehmigung und ohne Green Pass aufgehalten und wieder nach Österreich abgeschoben.