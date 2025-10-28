Brenner: Undichtes Domlager an Güterwagon

Von: luk

Gossensass – Die Freiwillige Feuerwehr Gossensass ist am Dienstagmittag gemeinsam mit der Feuerwehr Sterzing zu einem Gefahrenguteinsatz am Brennerpass alarmiert worden.

Aus einem Güterwagon war eine kleine Menge der transportierten Substanz ausgetreten. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Austrittsort rasch lokalisiert werden. Ursache war ein undichtes Domlager, das mit funkenfreiem Spezialwerkzeug und unter Atemschutz abgedichtet wurde.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes bestand laut Feuerwehr zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle kontrolliert und dem Betreiber übergeben.