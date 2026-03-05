Brigitte Wierer und Daniel Neunhäuserer übernehmen Primariat

Von: mk

Bruneck/Bozen – Dr.in Brigitte Wierer wird als Primaria die Geschicke des Labors für klinische Pathologie im Gesundheitsbezirk Bruneck leiten; Dr. Daniel Neunhäuserer ist zum Primar des landesweiten Dienstes für Sportmedizin ernannt worden.

Dr.in Brigitte Wierer stammt aus Kiens, sie hat in Innsbruck Medizin studiert und 2003 die Facharztausbildung für klinische Pathologie in Padua abgeschlossen. Seit 1998 ist sie als Fachärztin im Labor für klinische Pathologie im Krankenhaus Bruneck tätig; seit 2012 als Primarstellvertreterin, seit 2023 als geschäftsführende Primaria. Sie ist verantwortlich für die Qualitätssicherung und ist als vom Gesundheitsministerium akkreditierte Auditorin für das Transfusionssystem tätig. Zusätzlich verfügt sie über mehrere Managementausbildungen.

Dr. Daniel Neunhäuserer ist gebürtiger Brunecker, er hat in Innsbruck Medizin studiert und erwarb anschließend an der Abteilung für Sportmedizin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität PMU in Salzburg das Forschungsdoktorat PhD. 2016 schloss er die Facharztausbildung für Sport- und Bewegungsmedizin in Padua ab, begleitend absolvierte er die Ausbildung in Alpin- und Höhenmedizin.

Dr. Neunhäuserer verblieb nach der Facharztausbildung an der Universität Padua, wo er seit 2017 in der Forschung und als Dozent arbeitet. Bis heute ist er auch als Facharzt am dortigen Universitätskrankenhaus tätig. 2024 wurde er an der Universität Padua zum „Associate Professor“ berufen und übernahm dort die Direktion der Facharztausbildung für Sport- und Bewegungsmedizin. Er blieb jedoch stets in enger Verbindung mit Südtirol, wo er sich an verschiedenen Forschungsprojekten, Initiativen und Weiterbildungstätigkeiten aktiv beteiligte. Zudem war Dr. Neunhäuserer in den letzten Jahren Referent zahlreicher nationaler und internationaler Fachveranstaltungen, er hat viele wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und ist Mitglied mehrerer Expertengruppen. Dr. Neunhäuserer beginnt seinen Dienst im Südtiroler Sanitätsbetrieb am 1. April 2026.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler betont die Wichtigkeit beider Dienste: „Ohne eine angemessene Labortätigkeit ist eine Patientenversorgung nicht möglich. Dr.in Wierer arbeitet seit vielen Jahren im Labor des Krankenhauses Bruneck und bringt sehr gute Voraussetzungen für diese Tätigkeit mit. Die Sportmedizin ist ein landesweiter Dienst, es bedarf deshalb einer guten Abstimmung, um die Leistungen flächendeckend und nach den neuesten Erkenntnissen anzubieten.“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann äußert sich positiv über beide Ernennungen: „Dr.in Wierers Einsatz und ihre Professionalität garantieren, dass das Labor im Gesundheitsbezirk Bruneck auch weiterhin auf hohem Niveau geleitet wird. Dr. Neunhäuserer hat durch seine Tätigkeit an einer großen Klinik und seine Erfahrung in Forschung und Lehre eine sehr gute Basis, um diesen wichtigen Dienst auch in Südtirol kompetent aufzustellen. Ich gratuliere beiden herzlich und wünsche ihnen eine gute Führung.“