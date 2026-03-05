Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brigitte Wierer und Daniel Neunhäuserer übernehmen Primariat
Brigitte Wierer stammt aus Kiens

Brigitte Wierer und Daniel Neunhäuserer übernehmen Primariat

Donnerstag, 05. März 2026 | 15:03 Uhr
Wierer Brigitte Feb 2026
privat
Schriftgröße

Von: mk

Bruneck/Bozen – Dr.in Brigitte Wierer wird als Primaria die Geschicke des Labors für klinische Pathologie im Gesundheitsbezirk Bruneck leiten; Dr. Daniel Neunhäuserer ist zum Primar des landesweiten Dienstes für Sportmedizin ernannt worden.

Dr.in Brigitte Wierer stammt aus Kiens, sie hat in Innsbruck Medizin studiert und 2003 die Facharztausbildung für klinische Pathologie in Padua abgeschlossen. Seit 1998 ist sie als Fachärztin im Labor für klinische Pathologie im Krankenhaus Bruneck tätig; seit 2012 als Primarstellvertreterin, seit 2023 als geschäftsführende Primaria. Sie ist verantwortlich für die Qualitätssicherung und ist als vom Gesundheitsministerium akkreditierte Auditorin für das Transfusionssystem tätig. Zusätzlich verfügt sie über mehrere Managementausbildungen.

Dr. Daniel Neunhäuserer ist gebürtiger Brunecker, er hat in Innsbruck Medizin studiert und erwarb anschließend an der Abteilung für Sportmedizin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität PMU in Salzburg das Forschungsdoktorat PhD. 2016 schloss er die Facharztausbildung für Sport- und Bewegungsmedizin in Padua ab, begleitend absolvierte er die Ausbildung in Alpin- und Höhenmedizin.

Dr. Neunhäuserer verblieb nach der Facharztausbildung an der Universität Padua, wo er seit 2017 in der Forschung und als Dozent arbeitet. Bis heute ist er auch als Facharzt am dortigen Universitätskrankenhaus tätig. 2024 wurde er an der Universität Padua zum „Associate Professor“ berufen und übernahm dort die Direktion der Facharztausbildung für Sport- und Bewegungsmedizin. Er blieb jedoch stets in enger Verbindung mit Südtirol, wo er sich an verschiedenen Forschungsprojekten, Initiativen und Weiterbildungstätigkeiten aktiv beteiligte. Zudem war Dr. Neunhäuserer in den letzten Jahren Referent zahlreicher nationaler und internationaler Fachveranstaltungen, er hat viele wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und ist Mitglied mehrerer Expertengruppen. Dr. Neunhäuserer beginnt seinen Dienst im Südtiroler Sanitätsbetrieb am 1. April 2026.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler betont die Wichtigkeit beider Dienste: „Ohne eine angemessene Labortätigkeit ist eine Patientenversorgung nicht möglich. Dr.in Wierer arbeitet seit vielen Jahren im Labor des Krankenhauses Bruneck und bringt sehr gute Voraussetzungen für diese Tätigkeit mit. Die Sportmedizin ist ein landesweiter Dienst, es bedarf deshalb einer guten Abstimmung, um die Leistungen flächendeckend und nach den neuesten Erkenntnissen anzubieten.“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann äußert sich positiv über beide Ernennungen: „Dr.in Wierers Einsatz und ihre Professionalität garantieren, dass das Labor im Gesundheitsbezirk Bruneck auch weiterhin auf hohem Niveau geleitet wird. Dr. Neunhäuserer hat durch seine Tätigkeit an einer großen Klinik und seine Erfahrung in Forschung und Lehre eine sehr gute Basis, um diesen wichtigen Dienst auch in Südtirol kompetent aufzustellen. Ich gratuliere beiden herzlich und wünsche ihnen eine gute Führung.“

Bezirk: Bozen, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Pustertal

Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
70
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
54
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
45
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
32
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
29
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 