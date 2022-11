Brixen: Fünf Einbrüche in einer Nacht

Brixen – Zu gleich fünf Einbrüchen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Brixen gekommen. Neben einem bekannten Restaurant im Zentrum haben die Unbekannten auch bei einem Getränkelieferanten, einem Mechaniker, einem Autoverkäufer und in einem Bestattungsunternehmen zugeschlagen.

Bereits in den vergangenen Wochen war es zu Einbrüchen in den Fraktionen St. Andrä und Tschötsch sowie in der Nachbargemeinde Feldthurns gekommen.

In der Nacht auf Freitag haben im nördlichen Bereich der Stadt zwischen 2.00 und 6.00 Uhr mindestens zwei Täter agiert. Doch die Ordnungskräfte schließen nicht aus, dass es einen dritten Komplizen gibt, der Schmiere stand.

Laut einem Bericht der Tageszeitung ging die Bande äußerst organisiert vor und brach Türen und Fenster in nur wenigen Minuten auf. Insgesamt wurden Schäden im Wert von 20.000 Euro verursacht.

Die beiden Diebe hatten offenbar Kenntnisse über die Funktionsweise der Alarmvorkehrungen und der Überwachungssysteme in den jeweiligen Gebäuden. Neben mehreren 1.000 Euro aus der Kasse und einigen Laptops haben sie auch die gesicherten Aufnahmen der Kameras entwendet, um die eigenen Spuren zu verwischen.

Glücklicherweise waren in einem Fall die Aufnahmen doppelt gesichert und wurden auf einem zweiten Computer abgespeichert. Im Video sind zwei vermummte Personen mit Handschuhen und schweren Jacken sichtbar, die sich im Inneren zu schaffen machen. Die beiden agierten sehr schnell ohne Anzeichen von Nervosität und schienen zu wissen, wo sie nach möglicher Beute suchen sollten.

Carabinieri und Polizei haben Ermittlungen aufgenommen.