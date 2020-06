Brixen: Täter nach Überfall auf Frau festgenommen

Brixen – Die Brixner Carabinieri konnten nach dem Überfall auf eine Frau am 24. Jänner dieses Jahres den mutmaßlichen Täter festnehmen. Es handelt sich um einen 39-jährigen Marokkaner, der in Franzensfest ansässig ist.

Der Mann war damals in ein Haus am Rande von Brixen eingebrochen, wurde aber von der Hausherrin überrascht. Es kam zu einem Handgemenge, bevor der Täter flüchten konnte. Weil die Frau den Einbrecher genau beschreiben konnte, gelang es den Carabinieri anhand eines Fahndungsfotos seine Spur aufzunehmen.

Diese führte sie bis nach Franzensfeste. Der Mann, der schon 2016 wegen einer Schlägerei in einer Mensa in Brixen auffällig geworden war, wurde mit auf die Kaserne in Brixen genommen. Als er begriff, was ihm vorgeworfen wurde und als sein Handy beschlagnahmt werden sollte, war er plötzlich völlig aus dem Häuschen. Er wollte mit seinem Handy die Flucht ergreifen und griff dabei auch einen Carabiniere an. Schließlich wurde er überwältigt und wegen Widerstands und Gewalt gegen einen Amtsträger festgenommen.