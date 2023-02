Bruneck: Crash fordert fünf Verletzte

Bruneck – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 8.00 Uhr morgens in der Dietenheimer Straße in Bruneck gekommen. Fünf Personen wurden verletzt.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Zusammenstoße zwischen zwei Pkw.

Ein 55-jähriger Mann, zwei Frauen im Alter von 47 und 38 Jahren, ein 17-Jähriger und eine 21-Jährige aus Südtirol wurden leicht verletzt. Das Weiße Kreuz brachte sie ins Brunecker Krankenhaus.

Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr von Dietenheim und die Ortspolizei von Bruneck.