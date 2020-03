Bruneck: Nahversorgung für ältere und hilfsbedürftige Mitbürger gewährleistet

Bruneck – Das Coronavirus breitet sich auch bei uns immer weiter aus. Eines ist klar: Die Gesundheit steht über allem. Schützen wir daher uns und unsere Lieben, und besonders jene Menschen, die zu den Risikogruppen zählen. Bitte halten Sie sich an die Verhaltensregeln und Vorschriften. Bürgermeister Roland Griessmair wiederholt eindringlich den Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger: „Schränken wir sozialen Kontakte soweit möglich ein und bleiben wir zuhause!“

Um eine flächendeckende Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu gewährleisten hat die Stadtgemeinde Bruneck mit Hilfe von verschiedenen Organisationen, Unternehmen, Privatpersonen und Vereinen die Möglichkeit geschaffen, dass Einkäufe direkt nach Hause zugestellt werden. Vor allem ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind dringend angehalten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und zuhause zu bleiben. „Es ist uns innerhalb von kurzer Zeit gelungen, ein flächendeckendes Netzwerk auf die Beine zu stellen, welches das gesamte Gemeindegebiet abdeckt“, betont Bürgermeister Roland Griessmair.

Die Regelung wurde optimal an die jeweiligen Begebenheiten und Bedürfnisse angepasst und variiert daher zwischen dem Stadtzentrum und den Fraktionen. In Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb wurden die Hausärzte ersucht, Verschreibungen von Medikamenten direkt an die Apotheken zu übermitteln.

Für Bruneck Stadt und Stegen gilt:

Bürgerinnen und Bürger können sich ab Montag, 16. März 2020 an Werktagen (Montag bis Freitag) bei der Stadtgemeinde Bruneck unter der Telefonnummer +39 0474 545454 zu folgenden Zeiten melden und ihre Bestellung abgeben:

Bestellung Lebensmittel: 08.30 – 12.30 Uhr

Bestellung Medikamente: 08.30 – 12.30 Uhr und 15.00 – 16.30 Uhr

Nach Angabe der anagrafischen Daten sowie der Bankdaten werden die Einkäufe getätigt und von der Freiwilligen Feuerwehr Bruneck (für Bruneck Stadt) und den ASV Stegen (für das Dorf Stegen) direkt nach Hause geliefert. Bürgermeister Roland Griessmair dankt dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bruneck, Herrn Reinhard Weger, und Herrn Helmut Bacher vom ASV Stegen für die Übernahme dieses Dienstes.

Die finanztechnische Abwicklung dieses Dienstes übernimmt die Raiffeisenkasse Bruneck und die Einkäufe werden mit den Empfängern verrechnet. Die Raiffeisenkasse Bruneck arbeitet eng mit der Südtiroler Sparkasse und der Südtiroler Volksbank zusammen, welche diesen Dienst ebenfalls unterstützen.

Für Fragen und weitere Informationen betreffend Bruneck Stadt und Stegen wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 0474 545 454.

Für Reischach gilt:

Im Dorf Reischach gewährleisten drei lokale Betriebe die Nahversorgung der Bevölkerung mit Lieferung bis zur eigenen Wohnung. Bestellungen können direkt bei den drei Betrieben telefonisch aufgegeben werden:

Despar Wilhelm – Tel. +39 0474 548228

Bestellungen werden an Werktagen jeweils bis 10.00 Uhr entgegengenommen.

Apotheke Kron – Tel.+39 0474 548440 oder Tel. +39 339 8817800

Bestellungen werden an Werktagen jeweils bis 10.00 Uhr entgegengenommen.

Bäckerei Graziadei – Tel.+39 0474 548409

Bestellungen werden am Vorabend jeweils von 19.00 bis 20.30 Uhr entgegengenommen.

Für Fragen und weitere Informationen betreffend Reischach wenden Sie sich bitte an die Herrn Bruno Wolf, Telefonnummer +39 0474 548216.

Für St. Georgen, Dietenheim und Aufhofen gilt:

In den Dörfern St. Georgen, Dietenheim und Aufhofen gewährleisten zwei lokale Betriebe die Nahvesorgung der Bevölkerung mit Lieferung bis zu eigenen Wohnung. Bestellungen können direkt bei den zwei Betrieben telefonisch aufgegeben werden:

Bäckerei Harrasser – Tel. +39 0474 553046 – Email: benno@baeckerei-harrasser.com

Bestellungen werden an Werktagen jeweils bis 10.00 Uhr entgegengenommen.

Apotheke St. Barbara – Tel. +39 0474 551400 – E-Mail: info@st-barbara.it

Bestellungen werden an Werktagen jeweils bis 10.00 Uhr entgegengenommen.

Für Fragen und weitere Informationen betreffend St. Georgen wenden Sie sich bitte an die Herrn Thomas Piffrader, Telefonnummer +39 334 6886662.

Für Fragen und weitere Informationen betreffend Dietenheim wenden Sie sich bitte an die Herrn Christian Mair, Telefonnummer +39 389 4672104.

Für Fragen und weitere Informationen betreffend Aufhofen wenden Sie sich bitte an die Herrn Karl Felder, Telefonnummer +39 349 4508230.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Unternehmen, Organisationen, Vereinen und Privatpersonen, die in dieser Notsituation die flächendeckende Nahversorgung für ältere und hilfsbedürftige Menschen möglich machen!