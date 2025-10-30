Captain Coke war nicht cool genug

Von: Ivd

Meran/Lana – Die Carabinieri von Lana haben einen 22-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain zu handeln. Der junge Mann war den Beamten in einem Parkplatz in Lana durch sein auffälliges Verhalten aufgefallen: Er beobachtete nervös ein geparktes Auto und versuchte, sich beim Eintreffen der Streife unauffällig zu verhalten.

Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten mehrere in Folie verpackte Drogenkügelchen mit verkaufsfertigem Kokain. In dem Auto des Verdächtigen entdeckten sie weitere abgepackte Drogen, später auch bei einer Hausdurchsuchung im nahegelegenen Wohnort.

Insgesamt stellten die Carabinieri rund 130 Gramm Kokain in 94 Portionen sowie 3.500 Euro Bargeld sicher – mutmaßlich aus vorangegangenen Drogengeschäften. Der Mann wurde wegen Drogenhandels festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt.