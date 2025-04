Carabinieri bringen Dealer in Brixner Park zu Fall

Von: mk

Brixen – Ein aufmerksamer Carabiniere außer Dienst hat am Montagnachmittag im Herzen von Brixen eine entscheidende Rolle bei der Festnahme eines bekannten Drogendealers gespielt. Seine Geistesgegenwart und sein ausgeprägter Beobachtungssinn führten zur Festnahme eines 29-jährigen marokkanischen Staatsbürgers.

Der Carabinieri, der sich in seiner Freizeit im Park beim Lido aufhielt, bemerkte einen Mann, der den Behörden in Zusammenhang mit Drogen bereits bekannt ist. Der Mann bewegte sich mit auffälliger Vorsicht. Er blickte wiederholt um sich, als wollte er sichergehen, nicht beobachtet zu werden. Nach einigen Minuten begab sich der Verdächtige zum Parkplatz im Fischzuchtweg und stieg in ein Auto, in dem ein weiterer Mann mit einschlägigen Vorstrafen auf ihn wartete.

Der Carabiniere erkannte die Brisanz der Situation und alarmierte umgehend seine Kollegen. Unverzüglich eilte eine Streife zum Ort des Geschehens. Bei der Kontrolle bestätigte die Reaktion des Mannes die anfänglichen Vermutungen: Mit einem plötzlichen und heftigen Stoß attackierte er einen der Carabinieri und flüchtete zu Fuß durch den Park. Noch während der Verfolgungsjagd versuchte der Flüchtige verzweifelt, Beweismaterial loszuwerden, uznd warf ein mit Nylon versiegeltes Päckchen in den Teich.

Trotz wiederholter Aufforderungen, stehen zu bleiben, setzte der Verdächtige seine Flucht fort. Doch bereits nach rund 200 Metern gelang es einem der Carabinieri, ihn zu Fall zu bringen. Der Mann leistete weiterhin heftigen Widerstand und versuchte, sich mit Ellbogenschlägen zu befreien. Nachdem weitere Carabinieri eingetroffen waren, gelang es den Ordnungshütern, den Mann endgültig zu überwältigen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

In der Zwischenzeit hatte sich ein anderer Carabinieri um die Bergung des in den Teich geworfenen Päckchens gekümmert. Der Inhalt bestand aus 28 Dosen Kokain – verkaufsfertig verpackt. Zudem wurden bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes über 600 Euro in bar sichergestellt. Wie die Ermittler vermuten, handelt es um Erträge aus dem Verkauf von Drogen.

Der 29-Jährige wurde in den Hausarrest überstellt.