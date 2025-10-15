Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri entdecken Plantage und stoppen lokale Lieferkette
Drogenrazzia in Barbian

Carabinieri entdecken Plantage und stoppen lokale Lieferkette

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 11:55 Uhr
Drogenrazzia in Barbian: Carabinieri entdecken Plantage und stoppen lokale Lieferkette
Carabinieri
Schriftgröße

Von: Ivd

Barbian – Die Carabinieri des Operativen und Radiomobilkommandos St. Ulrich haben gemeinsam mit den Kollegen aus Völs am Schlern und der Hundestaffel aus Leifers eine gezielte Drogenoperation durchgeführt. Dabei gelang ihnen die Aufdeckung zweier Fälle, die – obwohl klein im Umfang – ein bezeichnendes Bild der lokalen Drogenszene zeichnen.

Im ersten Fall stießen die Ermittler auf einen 48-jährigen Mann aus Barbian, der mehr als 50 Gramm Marihuana sowie acht Cannabispflanzen besaß. Das Material war bereits teilweise verkaufsfertig verpackt. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Bozen wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt, die Pflanzen und Substanzen wurden beschlagnahmt.

Bei einer weiteren Kontrolle überprüften die Carabinieri einen 21-Jährigen aus Lajen, der rund vier Gramm Haschisch bei sich trug. Für ihn blieb es bei einer Verwaltungsanzeige an den Präfekten von Bozen – der Tatbestand fiel unter den Eigenkonsum.

Mit dem Einsatz konnten die Ordnungskräfte eine kleine, aber funktionierende Drogenkette unterbrechen. Die Carabinieri betonten, dass solche Maßnahmen nicht nur den illegalen Markt eindämmen, sondern auch das Sicherheitsgefühl in ländlichen Gemeinden stärken.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
