Carabinieri feiern ihr Gründungsjubiläum

Bozen – Das Gründungsjubiläum der Carabinieri jährt sich am heutigen 5. Juni zum 209. Mal. Auch in Südtirol findet am Sitz des Legionsommandos in der Drusus-Allee in Bozen eine feierliche Zeremonie statt.

Neben Vertretern der nationalen Carabinieri-Vereinigung, des Basisrepräsentationsrates und der einschlägigen Gewerkschaften werden auch Vertreter des siebten Regiments von Leifers anwesend sein.

Carabinieri aus unterschiedlichen Einheiten marschieren in ihren Uniformen auf. Vertreter des Ausbildungszentrums in Wolkenstein in Gröden werden ebenso erwartet wie Hubschrauber-Piloten und Hundeführer.

92 neue Carabinieri treten in der Region in Kürze ihren Dienst an – 51 in Südtirol und 41 in der Provinz Trient. 22 Neulinge verfügen bereits über das nötige Zweisprachigkeitszertifikat. Ab 12. Juli kommen zwölf neue „Mariscialli“ dazu.

Bei den Feierlichkeiten werden außerdem jene Carabinieri belobigt, die sich durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben, etwa durch das Retten eines Menschenlebens, bei internationalen Operationen oder bei wichtigen Ermittlungen.

Im Anschluss wird eine Fotoausstellung eröffnet.