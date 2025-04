Carabinieri stoppen “Einkaufstour”

Von: luk

Bozen – Eine besonders „effiziente“ Shoppingtour endete für zwei Südamerikaner, 24 und 31 Jahre alt, mit einer Anzeige der Carabinieri. Die beiden Männer waren mit ihrem Auto in Bozen unterwegs – allerdings nicht auf Schnäppchenjagd, sondern offenbar auf großangelegtem Beutezug.

Aufgeflogen ist das Duo bei einer routinemäßigen Streifenfahrt der Carabinieri. In der Nähe der Kreuzung zwischen der Rovigo- und der Dalmazienstraße fiel den Exekutivbeamten ein verdächtiger Seat auf – und der Scharfsinn der Ordnungshüter sollte sich nicht täuschen

Bei der Kontrolle staunten die Carabinieri nicht schlecht: Auf den Rücksitzen türmten sich originale Verpackungen mit Kleidung, Parfüms, Elektronikartikeln und anderen Waren – alles fein säuberlich mit Preisschildern und Diebstahlsicherungen versehen. Ein Blick in den Kofferraum brachte weitere Überraschungen zutage: Noch mehr Beute – und auch gleich das passende Einbruchswerkzeug.

Schnell stellte sich heraus: Die Waren im Gesamtwert von rund 3.200 Euro stammten nicht etwa aus einem Super-Rabattverkauf, sondern aus Diebstählen in diversen Geschäften zweier Einkaufszentren – morgens im “Adigeo” in Verona und nachmittags im “Twenty” in Bozen. Die beiden Männer hatten offenbar einen gut getakteten Tagesplan.

Die Beute wurde von den Carabinieri beschlagnahmt und soll den betroffenen Geschäftsinhabern zurückgegeben werden. Die mutmaßlichen Langfinger wurden wegen schweren Diebstahls sowie wegen unerlaubten Besitzes von Einbruchswerkzeug auf freiem Fuß angezeigt