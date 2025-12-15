Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri suchen Nachwuchs
Carabinieri suchen Nachwuchs

Montag, 15. Dezember 2025 | 09:46 Uhr
Von: Ivd

Bozen – Die italienischen Carabinieri haben das Auswahlverfahren für die Einstellung von 65 Offiziersanwärter im permanenten Dienst eröffnet. Interessierte können ihre Online-Bewerbung ab sofort und bis zum 9. Januar über die Website der Carabinieri einreichen.

Das Auswahlverfahren umfasst mehrere Stufen: eine schriftliche Vorauswahl, Prüfungen in italienischer Sprache und Englisch, Tests zur körperlichen Leistungsfähigkeit, medizinische und psychologische Eignungsprüfungen, eine mündliche Prüfung sowie abschließend ein Praktikum. Ziel ist es, jene Bewerberinnen und Bewerber auszuwählen, die sowohl fachlich als auch persönlich für eine Laufbahn als Offizier geeignet sind.

Teilnehmen können italienische Staatsbürger, die über einen Oberschulabschluss verfügen oder diesen im Schuljahr 2025/2026 erwerben. Zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses müssen die Kandidaten mindestens siebzehn Jahre alt sein und dürfen das 22. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die erfolgreichen Bewerber werden zum 208. Lehrgang der Militärakademie von Modena zugelassen. Die Ausbildung dauert insgesamt fünf Jahre und kombiniert militärische Schulung mit einem universitären Studium im juristisch-administrativen Bereich. Die Ausbildung erfolgt zunächst an der Militärakademie in Modena und anschließend an der Offiziersschule der Carabinieri in Rom und führt zum Abschluss eines Masterstudiums in Rechtswissenschaften.

Nach Abschluss der Ausbildung übernehmen die neuen Offiziere im Rang eines Leutnants Führungs- und Verantwortungsaufgaben innerhalb der verschiedenen Organisationseinheiten der Carabinieri. Der Dienst bei den Carabinieri steht traditionell unter dem Leitspruch „Treu durch die Jahrhunderte“ und versteht sich als Einsatz für Sicherheit, Recht und die Gemeinschaft.

