Corona-Dekret: Carabinieri kontrollieren Einhaltung

Bozen – Die Carabinieri und die Sondereinheit der Carabinieri NAS haben in den vergangenen drei Tagen die Einhaltung des Corona-Dekrets der Regierung in Rom in Südtirol überprüft.

Im Vinschgau wurde der Betreiber einer Diskothek angezeigt, weil die Zahl der Gäste über dem Limit lag. Bereits am Freitagabend wurde das Lokal daher geschlossen. 24 Stunden später wurden sämtliche Tanzlokale im Vinschgau geschlossen.

In Bozen wurde der Betreiber eines Gastlokals angezeigt, der sein Bar-Restaurant ausgerechnet am Samstagabend eröffnet hat. Noch bevor er seine Tätigkeit richtig aufnehmen konnte, wurde schon seine Lizenz ausgesetzt.

In Brixen wollte der Inhaber eines Spielsalons gerade seinen Laden für das Publikum öffnen. Von den Carabinieri zur Rede gestellt, schloss er die Türen wieder und konnte so einer Strafe entgehen.

Auch in anderen Landesteilen kontrollierten die Carabinieri die Einhaltung der Bestimmungen. Die Carabinieri der Sondereinheit NAS waren zudem in mehreren Skigebieten unterwegs. Dort wurde überprüft, dass nicht zu viele Personen zugleich in eine Seilbahn steigen. Die Besucherlimits wurden größtenteils respektiert, erklären die Carabinieri in einer Aussendung.

Die Kontrollen sollen in den kommenden Tagen weitergehen.

Online-Anzeige machen

Die Carabinieri erinnern außerdem daran, dass Anzeigen auch über das Internet gestellt werden können. Die Funktion dazu nennt sich “Denuncia vi@ Web” und ist auf der Seite Carabinieri.it auch in deutscher Sprache zu finden.