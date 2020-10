Corona: Schnelltests in der Apotheke ab nächster Woche

Bozen – In Südtirol soll es ab nächster Woche Schnelltests in den Apotheken geben. Dies erklärt Matteo Paolo Bonvicini, Präsident des Verbandes der Südtiroler Apothekeninhaber, gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.

Bonvicini rechnet damit, dass die Tests frühestens ab Mitte, spätestens aber ab Ende nächster Woche erhältlich sind.

Neben Bluttests, anhand derer bestimmt wird, ob man mit Coronavirus in der Vergangenheit in Kontakt gekommen ist und ob man Antikörper entwickelt hat, sind in Zukunft damit auch sogenannte Antigentests in Südtirol vorhanden. Diese Tests geben an, ob man derzeit infiziert ist oder ob man sich nicht angesteckt hat.

Der Sanitätsbetrieb greift in der Regel auf PCR-Tests zurück, die als sehr genau gelten. Allerdings bekommt man ein Ergebnis erst nach rund 24 Stunden. Antigentests haben den Vorteil, dass das Ergebnis bereits nach rund 15 Minuten vorliegt.

Antigentests sollen in Südtirol unter anderem eingesetzt werden, um Personen unter Quarantäne zu testen, die am Ende ihrer Isolationsfrist angelangt sind und keine Symptome aufweisen. Der Antigentest wurde vom Gesundheitsministerium in Rom validiert.

„Derzeit forscht man am staatlichen medizinischen Forschungsinstitut zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten INMI in Rom auch an einem Speicheltest, der möglicherweise in den kommenden Wochen auf den Markt kommt“, erklärt Bonvicini.