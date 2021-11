Coronaschutzimpfung – gestiegenes Interesse

Bozen – Ob es das Beispiel angrenzender Länder wie Österreich ist oder ob es die als rot eingestuften Gemeinden sind – Fakt ist, dass die Impfzahlen nun sprunghaft ansteigen.

Die Situation ändert sich sehr schnell: So ist ganz Österreich im kompletten Lockdown, die Auffrischimpfungen in Italien können nun bereits fünf Monate nach abgeschlossenem Impfzyklus gemacht werden (bisher sechs) und der Staat führt mit Anfang Dezember den „Super-Greenpass“ ein, der nur mehr für Geimpfte oder Genesene gilt. Für immer mehr Berufskategorien wird die Impfung zur Pflicht (z.B. für das Lehrpersonal), und im In- und Ausland wird über neue Maßnahmen nachgedacht, um die seit Wochen in die Höhe schnellenden Zahlen in den Griff zu bekommen.

Für Landesrat Thomas Widmann sind all diese Maßnahmen mehr als notwendig: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Virus ist höchst aggressiv, und mit den Infektionszahlen steigt auch die Krankenhausbelastung. Den einzig wirksamen Schutz vor schweren Verläufen bietet die Impfung. Daher ist es jetzt so wichtig, den Impfschutz so schnell wie möglich aufzufrischen oder die Erstimpfung nicht länger hinauszuzögern!“

Auch Generaldirektor Florian Zerzer kann dies nur bestätigen: „Wir sind im Stande, der steigenden Impfnachfrage nachzukommen, wir bieten auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten in allen Teilen des Landes an: Vom Impfcontainer bis hin zum Impftermin mit Vormerkung in den Impfzentren, aber auch Tagen mit offenem Zugang. Die kalte Jahreszeit beginnt erst und wie man an den Beispielen in Deutschland oder Österreich sieht, steigen bei vermehrten Innenaufenthalten die Zahlen noch schneller. Bitte schützen Sie sich und Ihre unmittelbare Umgebung!“

Mit Donnerstag, 25. November haben 79,5 Prozent der impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahren ihre Grundimmunisierung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus abgeschlossen. Das sind exakt 69,8 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes. In Südtirol sind mit Stand gestern insgesamt 757.108 Coronaschutzimpfungen injiziert worden. Die Anzahl der innerhalb der letzten Woche verabreichten Impfungen beträgt 19.594, was eine deutliche Steigerung zur Woche davor bedeutet: Vor genau einer Woche wurden 13.046 Impfungen verabreicht. Im Laufe dieser Woche wurden 2.639 Erstimpfungen durchgeführt, ein wahrlich enormer Zuwachs ist bei den Auffrischungsimpfungen zu sehen – so wurden allein im Laufe dieser Woche 13.683 Drittdosen verimpft. Dies auch deshalb, weil die Anmeldung zur Auffrischimpfung nun für alle geöffnet wurde, deren Impfzyklus mindestens seit fünf Monaten abgeschlossen wurde. Allein gestern (25.11.) bis 17.00 Uhr sind 6.515 Vormerkungen für Coronaschutzimpfungen eingegangen, davon 6.073 für Drittdosen. Im Laufe der Woche wurden deutlich mehr Erstimpfungen vorgemerkt, das heißt, die Nachfrage stieg von 877 (Wert letzte Woche) auf 1.704.

Es ist auch möglich, sich schon zu einem Impftermin anzumelden, wenn die fünf Monate noch nicht erreicht sind und einen Impftermin nach der vorgesehenen Frist auszuwählen. Für Auffrischungsimpfungen können auch Impftermine ohne Vormerkung wahrgenommen werden.

Die Bürgerinnen und Bürger können derzeit aus einer Vielzahl an Impfangeboten wählen.

Seit 11. November beteiligen sich auch 41 Apotheken an der Impfkampagne, bisher haben 503 Menschen dieses Angebot genützt. Den Ablauf der Coronaschutzimpfungen legt jede Apotheke selbst fest. Die Bürgerinnen und Bürger können direkt in der Apotheke erfahren, ob sie die Impfung durchführt. Auf der der Seite des Südtiroler Sanitätsbetriebs ist die Liste der beteiligten Apotheken unter folgendem Link veröffentlicht: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/impfung-in-den- apotheken.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet weiterhin zahlreiche Impftermine mit oder ohne Vormerkung an. So wird z.B. morgen, Samstag, 27. November in Bruneck, St. Martin in Thurn, Lana, Jenesien, Bozen, Brixen, Sterzing, Waidbruck und am Meraner Weihnachtsmarkt (Sandplatz) geimpft.

Am Sonntag, den 28. November finden Impfungen in Bozen, Brixen, Meran statt. Am Montag 29. November in Bozen, Bruneck, Ulten, Meran und Schlanders.

Am Dienstag, den 30. November wird in Ulten, Bozen, Bruneck, Auer und Meran geimpft; am Mittwoch den 1. Dezember in Ulten, Bozen, Bruneck, Sand in Taufers und in Brixen.

Am Donnerstag, den 2. Dezember kann man sich in Bozen/Universität, Bozen Impfzentrum, Bruneck, Meran, Brixen und Sand in Taufers immunisieren lassen.

Am Freitag, den 3. Dezember wird in Meran, Schlanders, Bozen, Bruneck, Brixen, Sterzing und Sand in Taufers geimpft.

Auf der Seite https://www. coronaschutzimpfung.it /de/impftermine/alle-impftermine sollte man überprüfen, ob die Impfangebote mit oder ohne Vormerkung zugänglich sind. Als Auffrischimpfung können sowohl Pfizer/Biontech als auch Moderna verwendet werden, einige Studien empfehlen, bei der Boosterimpfung den Impfstoff zu wechseln.

Vormerkungen der Impftermine in einem der Impfzentren können auch online vorgenommen werden, und zwar unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 25.11.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 757.108 (+19.594)

Erstdosis: 382.117 (+2.639)

Zweitdosis: 333.293 (+3.272)

Drittdosis: 41.698 (+13.683)

vollständig geimpfte Personen: 372.374 (+2.284)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.412

Zweitdosis: 27.833

Drittdosis: 15.608

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 41.096

Zweitdosis: 37.515

Drittdosis: 6.775

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 50.705

Zweitdosis: 44.958

Drittdosis: 6.571

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 70.460

Zweitdosis: 62.267

Drittdosis: 5.689

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 60.679

Zweitdosis: 52.412

Drittdosis: 3.888

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 50.209

Zweitdosis: 42.029

Drittdosis: 1.973

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 49.097

Zweitdosis: 41.508

Drittdosis: 1.123

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 18.035

Zweitdosis: 15.051

Drittdosis: 69

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 12.424

Zweitdosis: 9.720

Drittdosis: 2

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten drei Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 87,0 Prozent; 70+: 88,9 Prozent; 60+: 86,8 Prozent; 50+: 84,2 Prozent; 40+: 83,2 Prozent; 12-39: 78,1 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 274.965

Zweitdosis: 255.426

Drittdosis: 41.698

Moderna

Erstdosis: 33.782

Zweitdosis: 32.270

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.447

Zweitdosis: 45.597

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.923

