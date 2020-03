Coronavirus: Heer überwacht Einhaltung der Vorschriften

Kontrollen in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck

Bozen – Das italienische Heer ist nun gemeinsam mit den Polizeikräften in Südtirol für die Kontrolle der Einhaltung der Coronavirus-Verordnungen zuständig. Laut Nachrichtenagentur Ansa werden die Soldaten an sensiblen Punkten in Bozen, Meran, Gröden, Brixen und Bruneck eingesetzt.

In der Landeshauptstadt werden etwa vor allem Grünzonen und Parks vom Heer in den Fokus genommen. Es soll vermieden werden, dass Personen in Gruppen zusammenkommen.