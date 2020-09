Coronavirus im Kloster: Muri-Gries ist zu

Bozen – Nichts geht mehr, heißt es in den ehrwürdigen Klostermauern in Gries und derzeit können auch keine Gottesdienste in der Stifts-pfarrkirche stattfinden, schreibt Christiane Weinhold für das Tagblatt Dolomiten.

Der Grund dafür: Ein Benediktinermönch des Klosters hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Auf dem Portal Stiftskirche Muri-Gries prangt seit Donnerstag ein Zettel mit roten Lettern, auf dem steht: „Geschlossen bis 18. September“.

Alle Mönche im Kloster müssen sich nun einem Test unterziehen.

