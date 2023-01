Crash in Laag: Pkw landet in Obstwiese

Laag – In Laag hat sich in der Nacht auf Sonntag ein aufsehenerregender Verkehrsunfall in der Reichsstraße zugetragen. Ein Pkw ist gegen 2.30 Uhr in der Früh von der Straße abgekommen und in einer danebenliegenden Obstwiese gelandet.

Die Wageninsassen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Laag aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst erstversorgt.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich auch um die Sicherung der Unfallstelle sowie die Bergung des Fahrzeuges.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr und dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri und der Abschleppdienst.