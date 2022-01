Crash in Laas

Laas – In Laas hat sich am Montag in der Früh ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Vinschgauer Staatsstraße nahe der Lourdeskirche ereignet. Bei dem Unfall wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Der Rettungsdienst führte die Erstversorgung der verletzten Personen durch. Die Straße musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Laas mit dem Weißen Kreuz und den Behörden.