Dealer in Meran empfängt Kunden in seiner Wohnung

Samstag, 08. November 2025 | 09:36 Uhr
Von: mk

Meran – Den Carabinieri von Meran ist in den vergangenen Tagen ein Schlag gegen den Handel mit Drogen gelungen. Die Ermittler wurden auf eine Wohnung in unmittelbarer Nähe des Maiser Park aufmerksam, das einem mutmaßlichen Dealer als Nest diente, um seine Kunden zu empfangen.

Aufgefallen ist den Ordnungshütern in erster Linie die hohe Anzahl an Personen, die mit entschlossenem Schritt den Park durchquerten und das Gebäude aufsuchten, um es kurz darauf wieder zu verlassen.

Die Carabinieri postierten sich daraufhin in Zivil im Park und nahmen das Geschehen genauer unter die Lupe. Nach kurzer Observation identifizierten sie eine verdächtige Person, die sich nervös umsah. Als die Ordnungshüter den Mann aufhielten, legte dieser ohne ersichtlichen Grund ein äußerst nervöses Verhalten an den Tag.

Bei seiner Durchsuchung stießen die Ermittler auf Drogen, die der Mann unter seiner Kleidung versteckt hatte. Anschließend wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht.

Dort beschlagnahmten die Carabinieri zwei Präzisionswaagen und rund 46 Gramm Haschisch, die in zwei Packungen aufgeteilt waren, sowie eine kleinere Menge an Kokain in einem Umschlag.

Der mutmaßliche Dealer, ein 33-jähriger Mann, der den Behörden bereits bekannt ist, wurde wegen Drogenhandels festgenommen und anschließend in den Hausarrest überstellt. Die Bestätigung der Haft durch den Richter steht noch aus.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
