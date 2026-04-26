Der Sommer im April geht zu Ende

Von: luk

Bozen – Südtirol wurde in den vergangenen Tagen von für diese Jahreszeit ungewöhnlich warmen Temperaturen und einem wolkenlosen Himmel verwöhnt. Am Sonntag kletterte das Thermometer im Unterland auf bis zu 29 Grad.

Doch wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Sonntag schildert, hat dieser “Aprilsommer” nun ein Ablaufdatum.

Zwar werde es auch am Montag nochmals sonnig und warm. Doch schon am Dienstag soll eine spürbare Abkühlung ins Land ziehen, die sich am Mittwoch fortsetzt. “Die Temperaturen gehen um acht bis zehn Grad zurück oder anders gesagt sie sind dann einfach wieder ‘normal'”, so Peterlin.

Der Wetterwechsel kündigt sich schon am Montag an. Das Hoch schwächt sich etwas ab, es bleibt aber sehr warm für die Jahreszeit. Bis zum Nachmittag bilden sich Quellwolken und vor allem in den südlichen Gebirgsgruppen sind in der Folge einzelne Regenschauer möglich.

Vorübergehend wechselhafter

Der Dienstag verläuft dann etwas wechselhafter. Die Sonne scheint nur mehr zeitweise und in der zweiten Tageshälfte bilden sich ein paar Regenschauer. Die Temperaturen gehen zurück und entsprechen wieder der Jahreszeit.

Am Mittwoch halten sich viele Wolken und es regnet zeitweise.

Der Donnerstag verläuft überwiegend heiter. Morgendliche Wolken lockern bald auf. Am Freitag geht es dann sehr sonnig weiter. Die Temperaturen steigen aus heutiger Sicht wieder an.