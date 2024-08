Der Sommer macht nur eine kurze Verschnaufpause

Von: mk

Bozen – Ab Sonntag wird es kühler, verspricht Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Doch lange wird die Verschnaufpause von der Hitze vermutlich nicht anhalten.

Seit Tagen leiden Menschen in Südtirol unter Temperaturen, die deutlich über der 30-Grad-Marke liegen. 35,2 Grad wurden am Freitag in Bozen gemessen, 34,8 Grad jeweils in Branzoll und Auer. Auch die Nächte bleiben heiß.

Am heutigen Samstag werden nochmals Temperaturen bis rund 34 Grad erwartet, wie Peterlin auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilt. „Am Sonntag kühlt es ein paar Grad ab“, so der Meteorologe. Doch bereits am Dienstag gibt es wieder eine Wetterbesserung.

Das Wetter heute

An der Wetterlage ändert sich am heutigen Samstag vorerst wenig. Noch einmal bestimmt ein schwaches Hoch das Wetter.

Örtlicher Hochnebel löst sich auf und es wird verbreitet sonnig. Im Laufe des Tages entwickeln sich größere Quellwolken und am Nachmittag/Abend kommt es zu ein paar Gewittern.

Sonntag und Montag wechselhaft und kühler

Am Sonntag wird es mit einer Kaltfront unbeständig. Neben sonnigen Abschnitten entstehen vor allem am Nachmittag verbreitet Regenschauer und Gewitter. Es kühlt ab. Der Montag bringt viele Wolken und anfangs noch etwas Regen. Im Tagesverlauf trocknet es mit Nordföhn ab, die Sonne kommt aber nur selten zum Vorschein.

Am Dienstag folgt eine Wetterbesserung, es wird überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen wieder an. Am Mittwoch geht es mit viel Sonnenschein weiter, im Norden Südtirols wird es föhnig.

Immerhin sind das gute Nachrichten für all jene, die einen Ausflug an den See oder ins Schwimmbad planen.