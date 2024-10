Deutsche Urlauber in Südtirol nach Schneefall in letzter Minute gerettet

Von: luk

Vals – In Südtirol sind am Mittwochabend vier Urlauber aus Deutschland am Berg in eine Notlage geraten. Die Touristen wurden von einsetzendem Schneefall überrascht, als sie dabei waren, oberhalb von Vals vom Wilden See zur Labeseben-Alm abzusteigen.

Sie verirrten sich und setzten einen Notruf ab. Die Bergrettung des AVS Vintl übernahm den Einsatz und machte sich auf dem Weg in Richtung Wilder See. Die Wanderer konnten über Whats-App ihren genauen Standort übermitteln. Die Bedingungen wurden zusehends schwieriger, da starker Nebel aufgezogen war und die Dunkelheit hereinbrach.

Dennoch gelang es etwas später dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ein Sichtfenster zu nutzen und die Wanderer zu bergen und zur Fanealm zu bringen. Die Bergretter konnten daraufhin kehrt machen und die Urlauber kehrten in ihren Beherbergungsbetrieb zurück.

Laut der Bergrettung Vintl hatten die Gäste aus Deutschland Glück mit dem Handyempfang. Dieser fehle in solch entlegenen Gebieten nämlich sonst oft.