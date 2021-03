Deutschnofen: Coronasünder bei Hof-Party ertappt

Bozen – Mit dem neuerlichen Lockdown in Südtirol wurden von vielen Seiten auch mangelnde Kontrollen der Ordnungshüter beanstandet. Nun scheinen die Exekutivorgane genauer hinzuschauen: Laut Alto-Adige-Bericht hat die Bozner Stadtpolizei am Samstagabend 46 Personen bestraft. Die meisten davon, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Acht wurden hingegen in einer Agentur beim Kartenspielen angetroffen. Der Inhaber hatte das Spiel organisiert.

Auch die Carabinieri waren am Wochenende aktiv. Von 1.200 kontrollierten Personen wurden 31 mit einer Strafe belegt. So haben etwa ein 68-jähriger Mann und eine Frau (66) gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen. Sie gingen mit ihrem Hund in der Bozner Altstadt spazieren.

In Deutschnofen haben die Carabinieri eine Feier auf einem abgelegenen Hof beendet. Die sieben Organisatoren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurden mit jeweils 400 Euro sanktioniert.

Die Staatspolizei hat unterdessen die Kontrollen bei der Einreise über den Brenner verschärft. 14 Personen, die mit dem Zug nach Italien einreisen wollten, mussten zurückgeschickt werden, da sie ohne gültigen negativen Test oder Ausweispapiere unterwegs waren.