Diebstahl im Supermarkt: Quästor kennt keine Gnade

Von: luk

Bozen – Am Freitagnachmittag kam es in Bozen zu einem spektakulären Polizeieinsatz in der Nähe des Eurospin-Supermarkts in der Rittner Straße. Eine Streife der Staatspolizei beobachtete einen Mann, der mit einer Tasche in der Hand davonlief, dicht gefolgt von einem Sicherheitsmitarbeiter, der lautstark forderte, stehenzubleiben.

Die Polizisten griffen sofort ein und stellten den flüchtenden Mann, einen 25-jährigen marokkanischen Staatsbürger namens E.S.E., der bereits wegen mehrerer Straftaten polizeibekannt ist. Wie sich herausstellte, hatte er kurz zuvor im Eurospin diverse Waren gestohlen. Nachdem der Sicherheitsmitarbeiter den Dieb gestellt und die gestohlene Ware zurückgeholt hatte, schlug E.S.E. den Wachmann und schnappte sich die Tasche erneut, bevor er die Flucht ergriff.

Der Wachmann nahm sofort die Verfolgung auf und alarmierte den Notruf 112. Dank des schnellen Eingreifens der Polizeibeamten konnte der Dieb wenig später festgenommen und auf die Quästur gebracht werden. E.S.E. wurde wegen des Verdachts auf Raubes verhaftet.

Angesichts der Schwere des Vorfalls und der kriminellen Vergangenheit des Mannes hat Quästor Paolo Sartori die sofortige Aufhebung seiner Aufenthaltsgenehmigung angeordnet. Sobald der Mann seine Haftstrafe verbüßt hat, wird er aus Italien abgeschoben.