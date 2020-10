Diebstahl und Raub: 20-JÃ¤hrige am Brenner verhaftet

Sie wurde in den Hausarrest überstellt

Brenner – Beamte des Polizeikommissariats am Brenner haben am Mittwochnachmittag in der Nähe der Grenzer eine Frau aufgehalten, die aus Österreich nach Südtirol gekommen war.

Wie sich herausstellte, lag gegen die 20-jährige Serbin ein Vollstreckungsbefehl vor. Ihre werden mehrere Fälle von Diebstahl und Raubüberfall vorgeworfen, die im Jahr 2019 entlang der Bahnstrecke zwischen Verona und Trient begangen wurden.

Die Frau war von den Beamten wieder erkannt worden. Den Vollstreckungsbefehl zur Überführung in Untersuchungshaft hatte das Gericht von Verona ausgestellt.

Die Frau hatte ihren Sohn bei sich, der nur wenige Monate alt ist. Die Beamten überstellten die 20-Jährige in den Hausarrest.