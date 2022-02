Diese Nachricht ließ sein Blut gefrieren

Bozen – In Bozen und Umgebung hat am Montag eine großangelegte Suchaktion ein gutes Ende genommen. Fünf Stunden wurde nach einer Frau (78) gesucht, die sich aus dem Krankenhaus entfernt hatte. Ein Bekannter hat die Frau schließlich am Abend in der der Zone Semirurali gefunden. Dorthin war sie vermutlich mit einem Stadtbus gelangt.

Gegen 8.30 Uhr am Vormittag hat ein Ambulanzwagen die Seniorin ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie sich nicht wohlgefühlt hatte. Ihr Mann durfte sie aufgrund der Covid-Lage nicht begleiten. Gegen 15.00 Uhr fragte er im Krankenhaus nach, wie es seiner Frau geht und was die Untersuchungen ergeben haben. Doch am anderen Ende der Leitung wurde ihm etwas gesagt, dass sein Blut in den Adern gefrieren ließ, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Man habe im Spital jede Spur von der 78-Jährigen verloren und suche sie gerade fieberhaft.

Kurz darauf wurde offizieller Alarm ausgelöst. Polizeikräfte und Feuerwehren machten sich rund um das Krankenhausgebäude auf die Suche nach der vermissten Frau. Es folgten Minuten und Stunden voller Angst und Ungewissheit für die Angehörigen. Nach 19.00 Uhr kam dann die erlösende Nachricht: Die an Alzheimer leidende Frau konnte gefunden werden. Sie war irgendwie bis in die Semirurali-Zone gelangt und wurde dort vom Bekannten ihres Sohnes erkannt. Bis auf eine leichte Unterkühlung war sie wohlauf.

Keine neuen Erkenntnisse gibt es hingegen zum Verschwinden von Marianne Sagmeister in Niederolang. Die 80-Jährige wird seit Donnerstagabend vermisst. Alle Suchaktionen bisher sind ohne Ergebnis verlaufen.