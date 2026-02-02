Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dolch, betrunken am Steuer und Diebstähle
14 Anzeigen in Bozen

Dolch, betrunken am Steuer und Diebstähle

Montag, 02. Februar 2026 | 16:50 Uhr
dsc_8607
Quästur Bozen
Von: luk

Bozen – Bei einer groß angelegten Sicherheitsaktion am vergangenen Wochenende hat die Staatspolizei in Bozen insgesamt 14 Personen angezeigt.

Im Fokus der Kontrollen standen vor allem stark frequentierte Bereiche wie der Obstplatz, der Pfarrplatz, der Dominikanerplatz, die Zone rund um den Verdiplatz und andere einschlägige Treffpunkte. Zudem wurde die Präsenz der Streifen der Staatspolizei im gesamten Stadtgebiet verstärkt.

Bereits in der Nacht auf Freitag wurde bei einer Kontrolle in der Drususallee ein 33-jähriger Italiener wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, nachdem er den Alkoholtest verweigert hatte. Ein 29-jähriger Beifahrer wurde wegen Beamtenbeleidigung angezeigt. Ebenfalls am Freitag wurde ein 58-jähriger Italiener nach einem Ladendiebstahl (Schuhe) angezeigt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Claudia-Augusta-Straße stellten die Exekutivbeamten fünf Messer und ein Multifunktionswerkzeug sicher. Der 33-jährige marokkanische Fahrzeughalter wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt. In derselben Nacht wurde in Oberau-Haslach ein 42-jähriger tunesischer Staatsbürger mit einem Dolch angetroffen und ebenfalls angezeigt.

Am Samstag wurden zwei junge Italienerinnen wegen Diebstahls in einem Supermarkt der Industriezone und in einem Bekleidungsgeschäft im Stadtzentrum angezeigt.

Am Sonntag konnte ein 31-jähriger Italiener auf einer Baustelle im Stadtteil Don Bosco gestellt werden, wo er erneut Werkzeuge stehlen wollte. Er wurde wegen schweren Diebstahls angezeigt. Der vorbestrafte Mann war bereits am Vortag in übler Absicht auf der Baustelle gewesen.

Wenig später wurde nach einem E-Scooter-Diebstahl in der Altstadt ein 43-jähriger marokkanischer Asylwerber aufgegriffen. Bei ihm wurden zudem frisch gestohlene Kleidungsstücke gefunden. Das Diebesgut wurde den Eigentümern zurückgegeben, der Mann angezeigt.

Darüber hinaus wurden zwei Personen wegen Missachtung von Aufenthaltsverboten sowie ein weiterer wegen Nichtbefolgung eines Ausweisungsbescheids angezeigt.

Insgesamt wurden im Rahmen der Wochenendkontrollen 332 Personen identifiziert.

Bezirk: Bozen

