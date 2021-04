Dorf Tirol: Landwirtschaftlicher Unfall fordert Todesopfer

Dorf Tirol – In Dorf Tirol geschah am frühen Freitagabend ein tödlicher Arbeitsunfall.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Dorf Tirol berichtet, wurde gegen 19.15 Uhr der Rettungsdienst, der Notarzt und die Feuerwehr zu einer verletzten Person in den Weinbergen am Segenbühel alarmiert.

Der Unfall war oberhalb der Einkehr “Fernblick“ geschehen. In einem unbeobachteten Moment war ein Landwirt, der in einem Weinberg mit seiner Motorfräse Arbeiten ausgeführt hatte, zu Sturz gekommen. Dabei hatte er sich schwerste Verletzungen zugezogen. Gegen Abend fanden Angehörige den Verletzten. Unverzüglich machten sich die Wehrleute der Feuerwehr Tirol ausgerüstet mit Defibrillator und Notfallrucksack auf dem Weg. Der Einsatzort lag rund hundert Meter abseits befestigter Straße. Leider konnte der Meraner Notarzt nach Ankunft am Patienten nur mehr dessen Tod feststellen. Für den 57-jährigen Meraner kam jede Hilfe zu spät.

Die Freiwillige Feuerwehr Dorf Tirol unterstützte die Arbeit der Carabinieri von Dorf Tirol und kümmerte sich um die Bergung des Leichnams. Einsatzende war um 21.00 Uhr. Im Einsatz standen 20 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Tirol, der Notarzt, die Rettungskräfte sowie die Notfallseelsorge.