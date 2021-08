Drei Cannabispflanzen am Ritten entdeckt

Wangen/Ritten – Versteckt im Wald in einem unzugänglichen Gebiet in Wangen am Ritten haben die Carabinieri nach dem Hinweis eines Passanten drei Cannabispflanzen entdeckt.

Es wird davon ausgegangen, dass sie von einem unbekannten Pflanzenfreund dort angebaut wurden. Das Gesetz – so erklären die Carabinieri – sieht aber ein Verbot vor.

Daher wurden die Pflanzen, aus denen Marihuana oder Haschisch gewonnen werden kann, beschlagnahmt und zur Analyse ins Carabinieri-Labor gebracht.