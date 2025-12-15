Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenfund bei Kontrollfahrt in Bozen
42-jährigen umgehend ausgewiesen

Drogenfund bei Kontrollfahrt in Bozen

Montag, 15. Dezember 2025 | 12:06 Uhr
auto (2)
Quästur
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Polizei hat in Bozen einen 42-jährigen Mann wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen. In der Folge ordnete Quästor Giuseppe Ferrari die Ausweisung des Mannes aus Italien und seine Überstellung in ein Abschiebezentrum an.

Der Einsatz ereignete sich vor wenigen Tagen im Bereich der Raiffeisenstraße, einem Gebiet, das laut Polizei aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung regelmäßig kontrolliert wird. Eine Streife der Staatspolizei wurde dort auf einen Mann aufmerksam, der sich beim Anblick des Polizeifahrzeugs rasch entfernte. Die Beamten hielten ihn wenig später in der nahegelegenen Rittner Straße an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 42-jährigen albanischen Staatsbürger handelt, der sich laut Polizei ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Italien aufhielt und bereits einschlägig wegen Drogendelikten bekannt war. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten rund zehn Gramm Kokain, die bereits in mehrere verschweißte Portionen aufgeteilt waren und nach Angaben der Polizei zum Weiterverkauf bestimmt gewesen sein sollen.

Der Mann wurde daraufhin auf die Wache gebracht und wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Handels festgenommen. Er wurde in den Sicherheitszellen der Quästur untergebracht und der Justizbehörde zur Verfügung gestellt. Nach der gerichtlichen Bestätigung der Festnahme erließ Ferrari aufgrund des ungültigen Aufenthaltsstatus ein Dekret zur Ausweisung aus dem Staatsgebiet.

Die Maßnahme wurde umgehend vollzogen: Der 42-Jährige wurde in das Abschiebezentrum in Mailand gebracht, wo er bis zum Abschluss der Formalitäten für seine Rückführung in sein Herkunftsland verbleibt. Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Staatspolizei abgeschlossen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
44
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
35
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
28
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark
Kommentare
22
Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark
Central Parking befürchtet weiteren Anstieg der Parktarife in der Innenstadt
Kommentare
21
Central Parking befürchtet weiteren Anstieg der Parktarife in der Innenstadt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 