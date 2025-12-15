Drogenfund bei Kontrollfahrt in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Die Polizei hat in Bozen einen 42-jährigen Mann wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen. In der Folge ordnete Quästor Giuseppe Ferrari die Ausweisung des Mannes aus Italien und seine Überstellung in ein Abschiebezentrum an.

Der Einsatz ereignete sich vor wenigen Tagen im Bereich der Raiffeisenstraße, einem Gebiet, das laut Polizei aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung regelmäßig kontrolliert wird. Eine Streife der Staatspolizei wurde dort auf einen Mann aufmerksam, der sich beim Anblick des Polizeifahrzeugs rasch entfernte. Die Beamten hielten ihn wenig später in der nahegelegenen Rittner Straße an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 42-jährigen albanischen Staatsbürger handelt, der sich laut Polizei ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Italien aufhielt und bereits einschlägig wegen Drogendelikten bekannt war. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten rund zehn Gramm Kokain, die bereits in mehrere verschweißte Portionen aufgeteilt waren und nach Angaben der Polizei zum Weiterverkauf bestimmt gewesen sein sollen.

Der Mann wurde daraufhin auf die Wache gebracht und wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Handels festgenommen. Er wurde in den Sicherheitszellen der Quästur untergebracht und der Justizbehörde zur Verfügung gestellt. Nach der gerichtlichen Bestätigung der Festnahme erließ Ferrari aufgrund des ungültigen Aufenthaltsstatus ein Dekret zur Ausweisung aus dem Staatsgebiet.

Die Maßnahme wurde umgehend vollzogen: Der 42-Jährige wurde in das Abschiebezentrum in Mailand gebracht, wo er bis zum Abschluss der Formalitäten für seine Rückführung in sein Herkunftsland verbleibt. Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Staatspolizei abgeschlossen.