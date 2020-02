Drogenkurier in Sterzing festgenommen

Sterzing – Gegen 5:00 Uhr des heutigen Samstages haben die Carabinieri in Sterzing ein Pkw mit deutschem Kennzeichen für eine Untersuchung angehalten. Daraufhin zeigte sich der Fahrer des Autos, ein 45-jähriger Albaner, sichtlich nervös.

Die Beteuerungen des Autofahrers, er wolle Urlaub in Italien machen, stießen auf Skepsis von Seiten der Beamten, zumal das Fahrzeug erhebliche Schäden aufwies und darüber hinaus auch kein Gepäck im Fahrzeug ausgemacht werden konnte, weswegen man den Mann auf die Wache mitnahm.

Dort wurde das Fahrzeug näher kontrolliert, sodass neben dem Beifahrersitz acht versteckte Cellophan-Päckchen ausgemacht werden konnten, die insgesamt 8,5 Kilogramm Kokain enthielten.

Der Drogenkurier, welcher in Italien bereits mehrfach wegen Drogendelikten angeklagt worden war, wurde daraufhin in das Gefängnis nach Bozen gebracht. Die sichergestellte Beute wurden in das Dorgenlabor nach Leifers geschickt.