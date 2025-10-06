Drohnensichtung am Flughafen Oslo

Von: APA/Reuters

Der Flughafen Oslo hat am Montag in der Früh den Flugverkehr vorübergehend eingestellt, nachdem in der Nähe des Flughafens eine Drohne gesichtet worden war. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB. Mehrere ankommende Flüge wurden verspätet oder umgeleitet, nachdem die norwegische Polizei gegen Mitternacht einen Bericht erhalten hatte, wonach ein Pilot der Norwegian Air während des Anflugs auf den Flughafen drei bis fünf Drohnen gesehen habe.

NTB berichtete, dass die Beobachtung weiterhin unbestätigt sei und dass der gesamte Flugbetrieb am Flughafen wieder aufgenommen worden sei. Die europäische Luftfahrt wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen in Chaos gestürzt, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München.