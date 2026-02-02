Aktuelle Seite: Home > Chronik > E-Bike-Dieb lässt vor Schreck Werkzeug fallen
Er wurde mit seiner Beute ertappt

E-Bike-Dieb lässt vor Schreck Werkzeug fallen

Montag, 02. Februar 2026 | 15:49 Uhr
Von: luk

Bozen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine Streife der Stadtpolizei Bozen in der Palermostraße einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt. Die Exekutivbeamten beobachteten einen Mann, der ein anthrazitgraues E-Bike bei sich hatte. Auffällig war, dass das Vorderrad mit einem Schloss gesichert war, weshalb der Mann das Fahrrad beim Schieben immer wieder anheben musste.

Als die Stadtpolizisten den Mann kontrollieren wollten, ergriff dieser die Flucht. Währenddessen ließ er einen Fäustel sowie einen Maurerhammer fallen. Dem Verdächtigen gelang vorerst die Flucht.

Das sichergestellte E-Bike wurde von der Stadtpolizei in die Kommandostelle in der Galileo-Galilei-Straße gebracht. Dort konnte es wenig später der rechtmäßigen Besitzerin übergeben werden. Sie hatte den Diebstahl bereits angezeigt.

Die Ermittlungen zur Identifizierung des Täters laufen. Zu diesem Zweck werden unter anderem die Aufzeichnungen der Videokameras im betroffenen Bereich ausgewertet.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, sei die regelmäßige Präsenz der Ordnungshüter im Stadtgebiet von großer Bedeutung – nicht nur zur Aufklärung von Straftaten, sondern auch zur präventiven Bekämpfung von Delikten wie Diebstählen und Sachbeschädigungen.

Bezirk: Bozen

