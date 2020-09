Ein einsatzreicher Sonntag

Meran – Die Bergrettung Meran hatte am Sonntag wieder alle Hände voll zu tun. Es galt, drei Einsätze durchzuführen: Eine Personenbergung im Zieltal sowie zwei Klettersteiggeher nach einem Sturz am Hoachwool und einen gestürzten Mountainbiker zu versorgen und zu bergen.

Gegen 11.30 Uhr stürzte eine deutsche Bergsteigerin beim Abstieg von der Lodnerhütte so unglücklich, dass sie sich am Knie so stark verletzte, dass sie nicht mehr weiter gehen konnte. Sie setzte den Notruf ab und die Bergrettung Meran rückte mit fünf Bergrettern aus. Mit dem Einsatzfahrzeug ging es bis zur Schutzhütte Nasereith (1523m) und dann zu Fuß weiter bis zur Verunfallten. Diese wurde erstversorgt und dann mit der Gebirgstrage bis zur Hütte getragen. Von dort brachte die Bergrettung Meran sie bis nach Partschins, um sie dort dem Rettungsdienst Weißes Kreuz zu übergeben. Dieser brachte die Verunfallte ins Meraner Krankenhaus.

Am späteren Nachmittag gegen 17.20 Uhr gab es erneut einen Alarm für die Bergrettung Meran. Zwei Klettersteiggeher (aus der Schweiz und Deutschland) kamen am Klettersteig Hoachwool nicht mehr weiter. Nach einem Sturz ins Seil setzten die Klettersteiggeher den Notruf ab. Die Bergrettung Meran nahm unverzüglich telefonisch Kontakt auf und klärte die Situation ab. Es wurde entschieden den Einsatz mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Pelikan1 durchzuführen, da sich die Frau nicht mehr imstande sah, weiterzuklettern. Mit zwei Windenaktionen konnten die Bergsteiger geborgen werden. Da die Verunfallten nicht ins Krankenhaus wollten, brachte sie die Bergrettung Meran zu ihrem Fahrzeug nach Naturns.

Kurz vor 18.00 Uhr gab es erneut Alarm: Ein Mountainbiker aus Südtirol war bei seiner Fahrt am Weg Nummer 23 unter den Eggerhöfen (1229m) gestürzt und war stark benommen und teilweise nicht mehr ansprechbar. Die Bergrettung Meran eilte mit einer Mannschaft zu dem Verletzten, leistete Erste Hilfe und wollte den Rettungshubschrauber zum Abtransport organisieren. Der Verunfallte lehnte dies jedoch ab und so wurde er terrestrisch abtransportiert und ins Krankenhaus Meran gebracht.