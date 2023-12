Einbruchsbande lässt Bozner unruhig schlafen

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt sorgt eine Einbrecherbande für Unruhe bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wie berichtet, wurde am Samstag in Wohnungen im Oswaldweg zugeschlagen. Laut Alto Adige online gibt es nun weitere Meldungen über Einbrüche in der Beda-Weber-Straße und der Fagenstraße vom vergangenen Wochenende.

Gerade in letzterem Gebiet sind die Übeltäter mittels gebohrter Löcher in den Fenstern und Fenstertüren in die Räumlichkeiten gekommen. Die Bande, die vermutlich aus Osteuropa stammt, soll es dabei ausschließlich auf Geld und Schmuck abgesehen haben. Beute, die leicht in der Hosentasche verschwindet und die man ohne großen Verdacht zu schöpfen, über die Haustür des Kondominiums hinaustragen kann. Offenbar haben die Täter andere Wertgegenstände völlig ignoriert.

Die Einbrecher werden als Männer mit kleinerer Statur beschrieben. Sie dringen schnell in die Wohnungen ein, bleiben nur wenige Minuten und verschwinden dann wieder.

Laut den Versicherungen gibt es in Bozen einen Anstieg von Einbruchsmeldungen von 30 Prozent im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. Auch die Nachfrage nach entsprechenden Versicherungen geht in die Höhe.