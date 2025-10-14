Einbrüche mit der Spitzhacke: Polizei stellt Seriendieb

Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei in Bozen hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher gestellt. Der Täter soll in der vergangenen Nacht und in den Nächten zuvor in mehrere öffentliche Lokale eingedrungen sein – unter anderem in der Europa-Allee, in der Triest-Straße und am Nikolaus-Firmian-Platz. Insgesamt wurden rund 600 Euro erbeutet.

In sämtlichen Fällen war der Modus Operandi derselbe: Der Mann verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Lokalen, in dem er mit einer Spitzhacke die Eingangstür ein schlug. Anschließend drang in die Lokale ein und steuerte gezielt die Registrierkassen an. Nachdem er die Kasse vom Tresen gerissen und unter seinem Arm gepackt hatte, ergriff der Täter die Flucht.

Insgesamt erbeutete der Dieb auf diese Weise Bargeld in Höhe von rund 600 Euro. Der entstandene Sachschaden, der bei den Eingangstüren der jeweiligen Lokale verursacht wurde, dürfte jedoch um ein Vielfaches höher liegen.

Die Ermittlungen der Staatspolizei konzentrierten sich auf die Auswertung von Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras. Durch die Analyse des Vorgehens und der Bilder gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Täter zu erkennen und zu identifizieren.

Es handelt sich um einen jungen italienischen Staatsbürger, der der Polizei bereits wegen früherer Delikte bekannt ist. Der Mann wurde angezeigt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.