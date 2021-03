Elternmord: Informatik-Gutachten wird dem Gericht präsentiert

Was hat der Experte gefunden?

Bozen – In den Mordfall Neumair/Perselli kommt wieder Schwung. Heute werden dem Gericht in Bozen die ersten Ergebnisse im Beweissicherungsverfahren unterbreitet. Das Informatik-gutachten wird vorgestellt. Ein Experte hat sämtliche elektronischen Datenträger von Benno Neumair ausgewertet und wird mitteilen, was er darauf gefunden hat. Die Ergebnisse könnten womöglich die Frage beantworten, ob die Tat von langer Hand geplant war oder sie tatsächlich eine Impulsreaktion war.

Richterin Carla Scheidle wird am Mittwoch die drei psychiatrischen Amtsgutachter vereidigen. Sie sollen feststellen, ob Benno Neumair, der den Elternmord bereits gestanden hat, zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war und ob er einem Prozess folgen kann. Außerdem sollen sie ermitteln, ob der 30-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit ist.