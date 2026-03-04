Aktuelle Seite: Home > Chronik > Empfang der Regierungskommissarin in der Quästur
Maddalena Travaglini trifft Spitze der Staatspolizei

Empfang der Regierungskommissarin in der Quästur

Mittwoch, 04. März 2026 | 10:18 Uhr
DSC_7470
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am gestrigen 3. März traf Regierungskommissarin Maddalena Travaglini mit der Spitze der Staatspolizei zusammen, um eine Bilanz der aktuellen Sicherheitslage zu ziehen und den Einsatzkräften für ihren Dienst bei den Olympischen Spielen zu danken.

Empfangen wurde die Vertreterin des Staates von Quästor Giuseppe Ferrari und Andrea Straffelini, dem Leiter der Straßenpolizei im Trentino-Südtirol und im Belluno und von Funktionären der Quästur. In einem ausführlichen Fachgespräch erörterten die Verantwortlichen die Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit in Südtirol. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die Präventionsmaßnahmen und die verstärkten Kontrollen, mit denen die Staatspolizei die öffentliche Sicherheit im gesamten Gebiet des Landes gewährleistet.

Ein besonderes Anliegen war der Regierungskommissarin der direkte Austausch mit den Beamten vor Ort. Bei einem Rundgang durch die Abteilungen würdigte Travaglini den täglichen Dienst der Polizistinnen und Polizisten. Ein spezielles Lob gab es für die logistische und operative Meisterleistung der vergangenen Wochen: Die Beamtinnen und Beamten hatten maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Sicherheitsvorkehrungen während der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina beigetragen.

Abschließend betonten sowohl Travaglini als auch Quästor Ferrari, dass die enge Abstimmung zwischen dem Regierungskommissariat und der Quästur die Basis für eine effektive Sicherheitspolitik bilde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
119
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
63
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
41
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
30
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
28
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 