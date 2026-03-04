Empfang der Regierungskommissarin in der Quästur

Von: mk

Bozen – Am gestrigen 3. März traf Regierungskommissarin Maddalena Travaglini mit der Spitze der Staatspolizei zusammen, um eine Bilanz der aktuellen Sicherheitslage zu ziehen und den Einsatzkräften für ihren Dienst bei den Olympischen Spielen zu danken.

Empfangen wurde die Vertreterin des Staates von Quästor Giuseppe Ferrari und Andrea Straffelini, dem Leiter der Straßenpolizei im Trentino-Südtirol und im Belluno und von Funktionären der Quästur. In einem ausführlichen Fachgespräch erörterten die Verantwortlichen die Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit in Südtirol. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die Präventionsmaßnahmen und die verstärkten Kontrollen, mit denen die Staatspolizei die öffentliche Sicherheit im gesamten Gebiet des Landes gewährleistet.

Ein besonderes Anliegen war der Regierungskommissarin der direkte Austausch mit den Beamten vor Ort. Bei einem Rundgang durch die Abteilungen würdigte Travaglini den täglichen Dienst der Polizistinnen und Polizisten. Ein spezielles Lob gab es für die logistische und operative Meisterleistung der vergangenen Wochen: Die Beamtinnen und Beamten hatten maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Sicherheitsvorkehrungen während der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina beigetragen.

Abschließend betonten sowohl Travaglini als auch Quästor Ferrari, dass die enge Abstimmung zwischen dem Regierungskommissariat und der Quästur die Basis für eine effektive Sicherheitspolitik bilde.