Engelbert Schaller ist tot

Gsies/Bozen – Am Donnerstagnachmittag ist der langjährige Chef des Landespersonals nach einer kurzen Krankheit im Alter von 73 in Jahren in Auer gestorben.

Der in Gsies geborene Engelbert Schaller war 38 Jahre im Landesdienst beschäftigt, von denen er 26 Jahre lang die Landesabteilung für Personal leitete. Auf den studierten Juristen Engelbert Schaller gehen nach dem Übergang von vielen Kompetenzen vom Staat zum Land viele Gesetzesinitiativen zurück. Als kompetenter, durchsetzungsfähiger, aber immer fair gebliebener Chef und Verhandler wurde Schaller von seinen Mitarbeitern, von den Gewerkschaften und den politischen Verantwortlichen geschätzt. Daneben war Schaller auch für den FC Südtirol tätig.