Eppan: Brandalarm in Tiefgarage

Von: luk

Eppan – Am Samstagvormittag ist in Eppan in einer Tiefgarage ein Feuer ausgebrochen. Gegen 11.!5 Uhr heulten die Alarmsirenen.

Der Brand war in der Tiefgarage eines Wohnhauses auf der Straße Richtung Kaltern in der Nähe des Fahrradgeschäfts Sanvit ausgebrochen. Neben der Garage war auch der Heizraum betroffen.

Zum Brandort eilten neben der Freiwillige Feuerwehr St. Michael/Eppan auch jene aus Kaltern/Markt und Girlan. Auch das Weiße Kreuz Überetsch wurde alarmiert.