Eppan: Tourist “leiht” teure E-Bikes und haut ab

Diebesgut in Meran sichergestellt – Corona-Kontrollen in Neumarkt

Eppan/Meran/Neumarkt – Die Carabinieri von Eppan haben zwei vermeintliche Touristen aus Neapel wegen Unterschlagung angezeigt. An den Ermittlungen waren auch die neapolitanischen Behörden beteiligt.

Kurz vor Weihnachten hatte ein Mann zwei E-Mountainbikes bei einem Geschäft ausgeliehen, das in der Gegend sehr bekannt ist. Innerhalb von vier Tagen sollte er die Fahrräder wieder zurückbringen. Allerdings ist er nicht wieder aufgetaucht.

Dem Betreiber des Verleihs blieb nichts anderes übrig, als Anzeige zu erstatten. Mittels eines Durchsuchungsbefehls der Bozner Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Mannes und seines Komplizen in Kampanien von den Carabinieri vor Ort durchsucht.

Die beiden E-Mountainbikes, die insgesamt einen Wert von rund 9.000 Euro haben, konnten sichergestellt und nach Eppan zurückgebracht werden. Die mutmaßlichen Täter müssen sich nun vor dem Landesgericht in Bozen verantworten.

In Meran haben die Carabinieri hingegen einen 30-Jährigen aus der Passerstadt wegen Hehlerei angezeigt. Nach einer Serie von Einbrüchen in den letzten Monaten waren Ermittlungen in die Wege geleitet worden. In deren Rahmen waren Indizien sichergestellt worden, die zu dem 30-Jährigen führten.

Mittels Durchsuchungsbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Mannes inspiziert. Gefunden wurden teure Weinflaschen und Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren 1.000 Euro. Die Gegenstände waren bei einem Einbruch im Dezember aus der Wohnung eines 80-Jährigen gestohlen worden. Die Beute wurde beschlagnahmt und wird demnächst dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Der 30-Jährige ist wegen Bedrohung und Körperverletzung bereits vorbestraft.

In Neumarkt haben die Carabinieri hingegen in Zusammenarbeit mit Arbeitsinspektoren des Landes einen Bauarbeiter und seinen Arbeitgeber überprüft.

Der Arbeitnehmer war auf der Baustelle tätig, obwohl er über keinen Green Pass verfügt. Er kassierte eine Verwaltungsstrafe. Auch der Inhaber der Baufirma wurde sanktioniert.