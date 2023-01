Eppan: Unfalllenker begeht Fahrerflucht

Eppan – In der Nacht auf den 31. Dezember hat sich in Eppan in der Andreas Hofer-Straße zwischen Gand und St. Michael ein Verkehrsunfall zugetragen, der noch ein Nachspiel haben dürfte: Der Lenker eines roten Lieferwagens beging Fahrerflucht.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde der 52-jährige Radfahrer C. S. vom Lieferwagen angefahren. Dessen Lenker soll ein Stoppschild ignoriert haben und ist nach dem Unfall einfach weitergefahren.

Die Unfallerhebungen führten die Carabinieri von Deutschnofen durch, die an jenem Abend den Turnusdienst übernommen hatten.

Diese haben eine wichtige Zeugenaussage aufgenommen. Das 52-jährige Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Der Lenker des Lieferwagens wird sich hingegen wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung verantworten müssen, sollte er identifiziert werden. Laut Strafrecht droht ihm eine Haftstrafe bis zu einem Jahr sowie eine Geldstrafe bis zu 2.500 Euro.

Die Verletzungen des Radfahrers sind glücklicherweise nicht schwerwiegend.