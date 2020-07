Erheblicher Sachschaden nach Dachstuhlbrand in Deutschnofen

Deutschnofen – In Deutschnhofen ist in der Nacht der Dachstuhl eines Bauernhauses ein Raub der Flammen geworden. Kurz vor Mitternacht wurde Alarm geschlagen. Daraufhin machte sich die Freiwillige Feuerwehr von Deutschnofen auf den Weg in die Zone Prentnerviertel zum Holzerhof. “Sofort wurde ein Innenangriff unter schwerem Atemschutz gestartet, um Herr der Flammen zu werden, zeitgleich wurde von außen versucht ein Übergreifen der Flammen auf das nahestehende Futterhaus sowie das angrenzende alte Bauernhaus zu verhindern”, so die Freiwillige Feuerwehr Deutschnofen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Petersberg, Eggen und Steinegg sowie auch die Berufsfeuerwehr wurden nachalarmiert. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Der Einsatz war aber schwierig. Die Feuerwehren haben das Dach des Hauses teilweise abgedeckt, um an die Glutnester heranzukommen. Dennoch entstand am Bauernhaus beträchtlicher Sachschaden. Verletzte gab es glücklicherweise keine zu beklagen.

Im Einsatz waren neben den Wehrleuten auch das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri von Deutschnofen.