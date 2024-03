Erleichterung im Schnalstal

Kurzras – Der Lawinenabgang am Montag im Skigebiet Schnals ging glücklicherweise ohne Verletzte aus. Das Schneebrett löste sich am Eissee und erreichte die Talabfahrt in der Nähe des Grawand Lifts.

Es wurde eine umfangreiche Suchaktion mit Bergrettung, Freiwilliger Feuerwehr, Finanzwache und Rettungshubschraubern eingeleitet. Während des stundenlangen Einsatzes wurden mehrere Retter von einem zweiten Schneebrett erfasst und verschüttet. Sie konnten aber rasch gerettet werden und blieben unverletzt, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Augenzeugenberichten zufolge könnte die Lawine von Variantenfahrern ausgelöst worden sein. Dies ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

Ebenso ereigneten sich in Sulden Lawinenabgänge, bei denen jedoch keine Verschütteten zu verzeichnen waren.