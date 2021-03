Erneut Feueralarm – dieses Mal in Meran

Meran – In Südtirol geht die Serie der Brände weiter: Am Nachmittag sind die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais ausgerückt. In der Berufsschule Luis Zuegg in Untermais wurde ein Feuer gemeldet.

In den frühen Morgenstunden ist heute bereits das Dachgeschoss eines Wohngebäudes in Laag bei Neumarkt ein Raub der Flammen geworden. Der Dachstuhl und eine Wohnung sind ausgebrannt, weitere Wohnungen sind hingegen erheblich beschädigt worden.

Auch in einem Hotel in St. Kassian im Gadertal hat es in den vergangenen Tagen gebrannt.

Weitere Feuerwehreinsätze gab es zuletzt in einem Haus in Vilpian und einer Tischlerei in Welsberg.