Europäischer Grüner Pass: Einfacher Ablauf in Südtirol

Am 1. Juli geht's los

Bozen – Der europäische Grüne Pass wird am 1. Juli anlaufen. Während der Start in Deutschland etwas chaotisch angelaufen ist, soll es in Südtirol einfacher ablaufen.

Bereits seit einem Monat gibt es den Südtiroler Coronapass. Dieser konnte problemlos vom Corona-Portal heruntergeladen werden. Ähnlich einfach wird es dann mit dem europäischen grünen Pass funktioniert, wie es Medienberichten zufolge aus der Südtiroler Informatik AG heißt.

In den kommenden Tagen wird dort alles vorbereitet, damit das System bis zum 1. Juli gerüstet ist.