Explosion eines Schnellkochtopfs in Klausen: Frau verletzt

Von: luk

Klausen – In Klausen ereignete sich am Mittwoch ein Unfall in einer Wohnung, bei dem ein Schnellkochtopf aufgrund von Überdruck explodierte. Eine Frau zog sich dabei Verbrühungen im Gesicht und am Arm zu.

Sofort rückten die Freiwillige Feuerwehr Klausen, das Weiße Kreuz sowie ein Notarzt zum Einsatzort aus. Die Verletzte wurde umgehend medizinisch versorgt. Die Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Über den genauen Zustand der Frau liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.